الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

نتنياهو يلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى

إرتفاع على بعض أصناف الخضار في السوق المركزي الأربعاء

تضاعُف الناتج المحلي الإجمالي للمملكة 5 مرات في ربع قرن

الإفتاء الأردنية توضح حكم إفطار يوم من رمضان دون عذر

بن غفير ينتقد بايدن وسياسته مع إسرائيل

إرتفاع 30 قرشاً على غرام الذهب في الأردن

صندوق الأمم المتحدة للسكان: الأردن يمر بتحول ديموغرافي

زاخاروفا: واشنطن فضحت نفسها حينما باشرت بالصراخ

فيديو - الدفاع المدني الإسرائيلي: إصابة جراء سقوط أكثر من 30 صاروخا على كريات شمونة

روسيا تطور لغما متعدد المهام يزرع عن بعد

الأربعاء، 27-03-2024 11:01 ص

إرتفاع 30 قرشاً على غرام الذهب في الأردن

ذهب-جديد-77-3-780x470

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب في الأردن اليوم الأربعاء 30 قرشا للغرام .

اضافة اعلان

 

ووصل سعر غرام الذهب من عيار 21 الاكثر طلبا الى 44 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 42.2 دينارا للشراء منهم .

 

فيما بلغ عيار الذهب 18 عند 39.3 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 35.8 دينارا للشراء منهم .

 

وتشهد أسعار الذهب في الأردن ارتفاعاً بشكل غير مسبوق، وبررت النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات هذا الارتفاع بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة ثابتة للمرة الخامسة، وذلك لمحاربة التضخم الذي وصل لارتفاعٍ قياسي، مما انعكس ارتفاعًا على سعر الأونصة عالميًا وبالتالي ارتفاعًا في أسعاره محليًا.

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Cryptocurrencies_800x533_L_1535981373

اختراق ضخم يهز سوق العملات الرقمية.. أكبر عملية قرصنة هذا العام

001010

صحيفة: ارتفاع إنتاج الغاز الروسي بـ 10% في أول شهرين من 2024

553627

ارتفاع الدولار وترقب لمؤشرات سياسة الاحتياطي الفيدرالي

482076_1_1672209794

انخفاض أسعار الذهب عالمياً

010

انخفاض أسعار النفط عالمياً

12202326143857891639453

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن الثلاثاء ؟

أخبار متعلقة
12202324121957425467058

تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن الأربعاء

download

أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ذهب٢

الذهب يتجه لأفضل أداء أسبوعي عالميا في 5 أشهر

820231692332458207561

للبيع والشراء .. تعرف على سعر غرام الذهب 21 في الأردن

320242111036325749387

الأعلى سعراً منذ بداية العام.. كم بلغ سعر الليرة الذهب في الأردن ؟

Crieq4vy3zXLtYXOPpklvQ1Q7LdY2SDZAfoMy1o8

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الاردن اليوم الثلاثاء