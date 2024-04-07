احتياطي النقد الأجنبي في الصين يرتفع إلى 3.2 تريليون دولار

الوكيل الإخباري - ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي في مارس الماضي حتى في ظل ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى.

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وبحسب بيانات رسمية، الأحد، زادت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي -وهي الأكبر في العالم - بمقدار 19.8 مليار دولار لتصل إلى 3.246 تريليون دولار الشهر الماضي، مقارنة مع 3.226 تريليون دولار في فبراير، لتتفوق على توقعات المحللين في استطلاع رويترز والمقدرة بنحو 3.21 تريليون دولار.



وهبط اليوان 0.47 % مقابل الدولار في مارس، بينما ارتفع الدولار 0.31 % مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى الشهر الماضي.

