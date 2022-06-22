ارتفاع أسعار النفط عالمياً

الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بدعم من زيادة في الطلب على الوقود في الصيف مع بقاء شح في الإمدادات بسبب العقوبات على نفط روسيا بعد هجومها على أوكرانيا.

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وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 52 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 114.65 دولار للبرميل.



وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو مرتفعة 1.09 دولار، أو واحد بالمئة، إلى 110.65 دولار للبرميل. وصعدت عقود أغسطس الأكثر نشاطا 1.53 دولار إلى 109.52دولار.



وسجل الخامان القياسيان كلاهما خسارة أسبوعية الأسبوع الماضي. وكانت تلك الخسارة الأسبوعية الأولى في ثمانية أسابيع للخام الأميركي والأولى في خمسة أسابيع لخام برنت.



واستمدت الأسعار دعما عندما تكهن وارن وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، بأن يستمر شح المعروض في سوق النفط من ثلاثة إلى خمسة أعوام.



وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر متأخرة يوما بسبب عطلة عامة.

سكاي نيوز