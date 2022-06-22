الأربعاء 22-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة

50 قتيل وعشرات الإصابات جراء زلزال ضرب أفغانستان

تقرير الطب الشرعي يكشف السبب الرئيسي لوفاة طالبة المنصورة

حالتان اشتباه بجدري القرود في كوريا الجنوبية

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

إصابة 3 أشخاص في اندلاع حريق بمطار ميامي

مرصد الزلازل يسجل هزتين أرضيتين في أفغانستان وإيران

أجواء لطيفة الحرارة في المملكة الأربعاء

الامن العام : إصابة طفل برصاصة طائشة في مادبا

الملك يقدم قلادة الحسين بن علي للأمير محمد بن سلمان - صور

الأربعاء، 22-06-2022 06:48 ص

ارتفاع أسعار النفط عالمياً

النفط الروسي


الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار النفط، الثلاثاء، بدعم من زيادة في الطلب على الوقود في الصيف مع بقاء شح في الإمدادات بسبب العقوبات على نفط روسيا بعد هجومها على أوكرانيا.

اضافة اعلان


وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 52 سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 114.65 دولار للبرميل.


وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يوليو مرتفعة 1.09 دولار، أو واحد بالمئة، إلى 110.65 دولار للبرميل. وصعدت عقود أغسطس الأكثر نشاطا 1.53 دولار إلى 109.52دولار.


وسجل الخامان القياسيان كلاهما خسارة أسبوعية الأسبوع الماضي. وكانت تلك الخسارة الأسبوعية الأولى في ثمانية أسابيع للخام الأميركي والأولى في خمسة أسابيع لخام برنت.


واستمدت الأسعار دعما عندما تكهن وارن وودز، الرئيس التنفيذي لشركة إكسون موبيل، بأن يستمر شح المعروض في سوق النفط من ثلاثة إلى خمسة أعوام.


وتنتظر السوق أحدث بيانات أسبوعية بشأن المخزونات البترولية في الولايات المتحدة والتي ستصدر متأخرة يوما بسبب عطلة عامة.

 

سكاي نيوز


إقرأ ايضا
ق

دولة تستورد 3 أطنان من الذهب الروسي لأول مرة منذ الحرب

r

السعودية ومصر توقعان 14 اتفاقية بقيمة 7.7 مليار دولار

1654604249000

انخفاض الدولار الأميركي عالميا

61b1d73159d67

817.3 مليون دينار حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية

6202221104015750483289

السعودية تمنح ترخيصا لبنك أردني لمزاولة اعماله فيها

GettyImages-140671550-56a636e83df78cf7728bdbc1

من جديد.. توقع رفع أسعار الفائدة عالمياً 75 نقطة أساس خلال أيام

أخبار متعلقة
6111380a4c59b772df7623df

للمرة الأولى منذ عام 2016 الميزانية السعودية تحقق فائضاً قدره 57.49 مليار ريال

يؤيييييي

النفط يصعد ويسجل 119.61 دولاراً للبرميل

هه

الطاقة الدولية: الطلب على النفط سيرتفع لمستوى قياسي

2022-05-27T201659Z_1322923870_RC2RFU9KCB2U_RTRMADP_3_GLOBAL-OIL

ارتفاع أسعار النفط عالميا

النفط

أسعار النفط عالميا تصعد إلى أعلى مستوى منذ شهرين

ترامب 2

ترامب: الروبل الروسي أصبح الآن أقوى من أي وقت مضى بسبب أسعار النفط