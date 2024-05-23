ارتفاع أم انخفاض .. الى أين تتجه أسعار الذهب عالمياً ؟

الوكيل الإخباري- انخفضت أسعار الذهب العالمية بشكل ملحوظ للجلسة الثالثة على التوالي خلال هذه اللحظات من التعاملات، اليوم الخميس، بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير إلى أن بعض المسؤولين يميلون إلى رفع أسعار الفائدة.

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وفي حين أن السياسة النقدية في الوقت الحالي تشير إلى الحفاظ على سعر الفائدة القياسي للبنك المركزي الأمريكي عند مستواه الحالي، فإن المحضر الذي صدر يوم الأربعاء يعكس أيضًا مناقشات حول المزيد من الارتفاعات المحتملة.



وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة KCM Trade: "لقد تعرض الذهب لصدمة بعد أن ذكّر محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي المستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة".



يُعرف الذهب بأنه تحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.



وقال ووترر: "هناك فرصة لأن يسقط الذهب مرة أخرى إلى مستويات الدعم حول منطقة 2355 دولارًا إذا استمر الدولار في الصعود"، مضيفًا أن التوقعات على المدى المتوسط إلى الطويل لا تزال تبدو إيجابية بالنسبة للذهب، لكن هذا يعتمد إلى حد كبير على أن تكون حركة السعر التالية تخفيض وليس رفع من بنك الاحتياطي الفيدرالي.



أشارت رهانات المتداولين إلى تزايد الشكوك في أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة أكثر من مرة في عام 2024، وتشير التوقعات حاليًا إلى فرصة بنسبة 73% لخفض أسعار الفائدة بحلول نوفمبر.



وقال "إيفريت ميلمان"، كبير محللي السوق لدى "جينزفيل كوينز" لشراء العملات، إن ارتفاع أسعار الذهب لمستويات قياسية يجعل من الطبيعي حدوث بعض عمليات جني الأرباح، مضيفًا أنه يتوقع أن يعيد المعدن الأصفر اختبار مستوى 2300 دولار، بحسب "رويترز".



وكانت قد عمّقت أسعار العقود الآجلة للذهب خسائرها عند تسوية تعاملات، أمس الأربعاء، قبيل صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث تحاول الأسواق استشراف المسار المحتمل للسياسة النقدية بعد تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام.



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