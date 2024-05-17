الجمعة 17-05-2024
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الجمعة، 17-05-2024 10:48 ص

ارتفاع اسعار النفط عالميا

نفط


الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ يتجه خام برنت نحو أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع بدعم من تحسن الطلب العالمي وتباطؤ التضخم في أمريكا.

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وعززت مؤشرات اقتصادية صدرت في أميركا هذا الأسبوع التفاؤل حيال الطلب العالمي، إذ سجل التضخم هناك مستويات أقل من التوقعات خلال شهر نيسان، مما يدعم توقعات خفض الفائدة.


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3 بالمئة إلى 83.51 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 79.34 دولار للبرميل.


وتتجه العقود الآجلة لخام برنت لتسجيل ارتفاع أسبوعي 1 بالمئة فيما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس لتحقيق مكسب أسبوعي عند 1.4 بالمئة.


 




 

 


 

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