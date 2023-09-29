اسعار القمح عالمياً تتجه للانخفاض لأدنى مستوى منذ 14 عاماً

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يتجه سعر القمح عالمياً نحو تسجيل أسوأ سلسلة خسائر فصلية وتسجيل ادنى مستوى منذ 14 عاما، إذ أدى الحصاد الوفير في أجزاء من نصف الكرة الشمالي إلى تعويض النقص الناتج عن التوترات المستمرة في البحر الأسود بعد إنهاء اتفاق الحبوب.وهبطت العقود المستقبلية في بورصة شيكاغو بنحو 11% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وتستعد للانخفاض الفصلي الرابع.ورغم إنهاء روسيا لاتفاق الممر الآمن للحبوب في تموز الماضي، الذي سمح لأوكرانيا بتصدير شحناتها، إلا أن الإمدادات الوفيرة أدت إلى تقييد الأسعار، وكانت روسيا واحدة من الدول التي جنت حصادا وفيرا.وقد يستمر انخفاض أسعار القمح طويلا ويتحول إلى المستوى الأساسي للأسعار .