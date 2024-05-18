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السبت، 18-05-2024 10:32 ص

الأعلى تاريخيا .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب في الاردن اليوم

ليرة


الوكيل الاخباري - سجلت أسعار الليرة الذهبية اليوم السبت ارتفاعاً تاريخياً في الأردن وفق أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات، سليم ديب.اضافة اعلان


وأضاف ديب لـ "الوكيل الإخباري" أنه بلغ سعر الليرة الإنجليزية بوزن 8 غرامات من عيار 21 إلى 395 ديناراً، وسعر الليرة الرشادية وصل إلى 348 ديناراً.

ولفت أن سعر الأونصة بلغ اليوم 2416 دولار، مشيرا أن تحديد سعر الليرة يستند إلى سعر الذهب العالمي، مع احتساب تكاليف التصنيع والدمغة وأرباح التاجر التي تبلغ حوالي الخمسة دنانير.

وارتفع غرام الذهب اليوم 80 قرشاً في الأردن ليبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 عند 48.7 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 46.7 ديناراً للشراء منهم، بينما وصل سعر غرام الذهب عيار 18 إلى 43.7 ديناراً للبيع للمواطنين، مقابل 40.2 ديناراً للشراء منهم.

 




 

 


 

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