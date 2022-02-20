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الأحد، 20-02-2022 01:47 م

الحنيفات: ارتفاع قيمة الصادرات الزراعية خلال 2021

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الوكيل الإخباري - قال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، إن هنالك ارتفاعا بقيمة الصادرات الزراعية الاردنية خلال العام 2021، لتبلغ 734 مليون دينار لنهاية الربع الثالث من العام 2021 مقارنة بـ 639 مليون دينار لنفس الفترة من العام 2020 وبزيادة بلغت 17%.

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وأضاف الحنيفات أن الصادرات الزراعية الاردنية سجلت ارتفاعات في نسبتها من اجمالي قيمة الصادرات الوطنية الكلية لتصل نسبتها 17.1 % مقارنة بنسبها في العام 2020 والتي كانت 15.1%.


وأشار الى ان الزيادة في قيمة الصادرات الزراعية الاردنية رافقتها زيادة في الكمية مقارنة مع العام 2020 وسجلت الصادرات للسعودية أعلى كمية لها منذ العام 2010 حيث بلغت كمية الصادرات الزراعية من الخضار والفواكة لعام 2021، 475 الف طن كان منها 161 الف طن للمملكة العربية السعودية.


وأضاف أن الصادرات الزراعية شهدت تعافيا في الاسواق البحرينية والعمانية وتمكنت من الدخول للسوق المصري وتسجيل اعلى كمية لها منذ فترة لعام 2010 وبين الحنيفات ان الاجراءات التي اتخذتها الوزارة خلال العام 2021 ركزت على تطبيق معايير الجودة وسلامة الغذاء حيث بلغت عدد العينات المأخوذة من الارساليات الزراعية الواردة (27750) عينة فيما عدد العينات المأخوذة من الارساليات الزراعية الصادرة (36250) الف عينة وبواقع اجمالي 64 الف عينة لغايات الفحوصات المخبرية كحالة إضافية للكشف الظاهري والحسي على كافة الارساليات الصادرة والواردة والبالغ عددها 117 الف ارسالية.


وعملت الوزارة على اتلاف واعادة تصدير 530 ارسالية زراعية بواقع 61 الف طن لمخالفتها المواصفات القياسية الاردنية للمنتجات الزراعية. وتعمل الوزارة بإهتمام على الاسواق الداخلية والخارجية التقليدية منها والمستهدفة للدخول إليها بقصد تحقيق متطلباتها وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية في الاسواق العالمية.


كما تعمل وبالتعاون مع كافة الجهات على إزالة العوائق امام انسياب السلع الزراعية الاردنية للاسواق الخارجية ويتم بحث كافة القضايا المرتبطة بالصادرات مع الشركاء الدوليين والاشقاء وزارء الزراعة في الدول العربية في كافة اللقاءات والاجتماعات والمناسبات الدولية .

 




 

 


 

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