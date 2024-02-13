الدولار يرتفع قبل اختبار التضخم في الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري - اقترب الدولار من المستوى النفسي المهم البالغ 150 ينا يابانيا، اليوم الثلاثاء، واستقر على نطاق واسع قبيل قراءة رئيسية للتضخم في الولايات المتحدة ستصدر في وقت لاحق اليوم، في حين حومت عملة بتكوين المشفرة حول مستوى 50 ألف دولار لليوم الثاني على التوالي.

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وكان التداول ضعيفاً إلى حد كبير في التعاملات المبكرة في آسيا، حيث لا تزال الأسواق في الصين وهونغ كونغ مغلقة بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، فيما يتأهب المتداولون لصدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركيين في أكبر اقتصاد في العالم اليوم الثلاثاء.



وبلغ سعر الدولار في أحدث تعاملات 149.39 ين وارتفع أكثر نحو مستوى 150 الذي يحظى بمراقبة وثيقة والذي قال المحللون إنه سيؤدي على الأرجح لمزيد من تصريحات المسؤولين اليابانيين الرامية لدعم العملة.



ويتعرض الين، الذي انخفض بالفعل بأكثر من 5% مقابل الدولار منذ بداية العام، لضغوط مستمرة مع تراجع توقعات المستثمرين بشأن حجم ووتيرة دورة التيسير النقدي من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.



كما اكتسب المراهنون على تراجع الين جرأة بسبب مؤشرات على أن بنك اليابان سيقاوم بشدة رفع أسعار الفائدة حتى لو أنهى سياسة أسعار الفائدة السلبية هذا العام كما تراهن الأسواق.

