تراجع الأسهم الأوروبية بسبب الأزمة الاوكرانية

الوكيل الإخباري-تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن الأزمة الأوكرانية بعد فشل محادثات وقف إطلاق النار بين موسكو وكييف.

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وحسب العديد من وسائل الإعلام البريطانية فقد هبط مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 3ر1 بالمئة، حيث طغت الخسائر في قطاع السفر والترفيه على المكاسب في أسهم التعدين والنفط والغاز بعد الأرباح المخيبة للآمال من مجموعة المراهنات "فلوتر".



وصعد سهم شل 4ر0 بالمئة بعد أن قالت شركة الطاقة الكبرى المدرجة في لندن إنها ستخرج من جميع عملياتها في روسيا، بما في ذلك مصنع رئيس للغاز الطبيعي المسال بعد أن هبط سهمها 4ر1 بالمئة في الجلسة السابقة.

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