توضيح من البنك المركزي حول تسهيلات وقروض البنوك

الوكيل الاخباري - أظهرت بيانات التسهيلات والقروض خلال عام 2023، أن قيمتها وصلت إلى 33.4 مليار دينار، بنهاية العام الماضي، بارتفاع نسبته 2.6% عن قيمتها بنهاية عام 2022 حيث كانت 32.6 مليار دينار تقريبا ، ، بحسب بيانات البنك المركزي.



ومن أبرز المقترضين، حتى نهاية العام الماضي، بحسب البيانات، جاء أولا بند "أخرى" بقيمة وصلت إلى 8.4 مليارات دينار، تلاه قطاع الإنشاءات، بحجم اقتراض وصل إلى 8.03 مليارات دينار، وحل ثالثا، قطاع الخدمات والمرافق العامة، بحجم اقتراض وصل إلى 5.5 مليارات دينار تقريبا، فيما جاء رابعا، قطاع التجارة العامة، بـ 4.9 مليارات دينار تقريبا.

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