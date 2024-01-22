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الإثنين، 22-01-2024 08:23 ص

مسؤولة في الفيدرالي: من السابق لأوانه التفكير بخفض الفائدة

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة الفيدرالي الأميركي في سان فرانسيسكو، ماري دالي : "يبدو أنه من السابق لأوانه التفكير بقرب إجراء تخفيضات على أسعار الفائدة".

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وأكدت دالي، أن المركزي الأميركي بحاجة إلى المزيد من الأدلة على أن التضخم يسير في مسار ثابت ليعود إلى المستهدف عند 2% قبل تخفيف السياسة.


وذكرت: "في حين إنني اعتقد أنه من المناسب بالنسبة لنا أن نتطلع إلى الأمام ونتساءل متى سيكون من الضروري إجراء تعديلات على السياسة حتى لا نضع ضغطا على الاقتصاد، فمن السابق لأوانه حقا الاعتقاد بأن هذا قد بات قريبا".


وأضافت أن هناك حاجة أن ترى مزيدا من الأدلة على أن التضخم يتجه مرة أخرى إلى الانخفاض بشكل مستمر ومستدام ليصل إلى نسبة 2%.


وتراجعت احتمالات خفض سعر الفائدة بشدة في الأيام القليلة الماضية، إذ انخفضت إلى أقل من 50%.

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