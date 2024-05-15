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الأربعاء، 15-05-2024 02:40 م

ممثلو 110 دول يؤكدون مشاركتهم في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي

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الوكيل الإخباري- أكد ممثلو أكثر من 110 دولة وأقاليم حول العالم مشاركتهم في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي 2024" الشهر المقبل.

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وأفادت مؤسسة "روسكونغرس" المسؤولة عن تنظيم الحدث الاقتصادي بأن ممثلي أكثر من 110 دولة وأقاليم أكدوا مشاركتهم في المنتدى.


ونقلت عن أنطون كوبياكوف مستشار الرئيس الروسي والسكرتير التنفيذي للجنة المنظمة للمنتدى الاقتصادي أن 6 آلاف شخص من أكثر من 110 بلدان وأقاليم أكدوا مشاركتهم.


ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في نسخته الـ27 هذا العام في الفترة من 5 إلى 8 يونيو، بمشاركة سلطنة عمان بصفة ضيف شرف للمرة الأولى.


ويأتي ذلك بعد أن شاركت الإمارات بهذا الصفة في نسخة المنتدى في 2023، ومصر في العام 2022، وقطر في العام 2021، وبذلك تكون السلطنة رابع دولة عربية تشارك بهذه الصفة في الحدث الاقتصادي المهم.


وبلغت حصيلة المنتدى في العام 2023 أكثر من 900 صفقة بقيمة ناهزت 3.860 تريليون روبل (حوالي 46 مليار دولار)، بما في ذلك 43 اتفاقية وقعت مع ممثلي شركات من إيطاليا وإسبانيا المنخرطتين في العقوبات الغربية ضد روسيا.


ويعد المنتدى منصة فعالة لتبادل الآراء والخبرات بين صناع السياسة والمسؤولين وممثلي قطاع الأعمال من مختلف دول العالم، ويبحث الحدث القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا، والأسواق الصاعدة والعالم ككل.


RT

 




 

 


 

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