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الثلاثاء، 01-03-2022 12:20 م

15 مليون دينار قيمة الصادرات التجارية للزرقاء في شباط الماضي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفة تجارة الزرقاء، حسين شريم، إن قيمة الصادرات التجارية (إعادة التصدير) لمدينة الزرقاء بلغت خلال شهر شباط الماضي 14 مليونا و658 الفا و 752 ديناراً.

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واكد شريم في تصريح صحفي ،اليوم الثلاثاء، ان السيارات ولوازمها شكلت أغلب صادرات الزرقاء التجارية لشهر شباط الماضي، إضافة إلى مواد البناء والأدوات الصحية والأدوية ومستلزماتها والمواد الغذائية والألبسة والمجوهرات والأجهزة الكهربائية والالكترونية والأثاث المنزلي والمكتبي والقرطاسية، مشيرا إلى انه تم إصدار575 شهادة منشأ، وفقاً لإحصائية غرفة التجارة ومكتبها في المنطقة الحرة في الزرقاء.

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