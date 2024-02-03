81.55 مليون رحلة عبر السكك الحديدية الصينية في 7 أيام

الوكيل الاخباري - تعاملت شبكة السكك الحديدية الصينية مع 81.55 مليون رحلة خلال الفترة ما بين يوم 26 يناير الماضي وأول فبراير الجاري، وهو الأسبوع الأول من موسم النقل لعيد الربيع.



وأضافت نتائج بيانات صناعية أصدرتها شركة مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة، أن الرقم المسجل يعني معدل رحلات عبر السكك الحديدية بنحو 11.65 مليون رحلة يومياً.



وقدّرت الشركة إجراء إجمالي 480 مليون رحلة عبر السكك الحديدية في الصين خلال فترة ذروة السفر في عيد الربيع من العام الجاري، بزيادة 37.9 % عن المستوى المسجل في 2023.

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وستشهد فترة ذروة السفر، المعروفة باسم "تشونيون" التي بدأت في 26 يناير الماضي وتنتهي في 5 مارس المقبل، عودة مئات ملايين من الأشخاص إلى منازلهم للمّ شملهم مع أسرهم.