السبت 23-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 23-03-2024 10:53 ص

أعضاء مجلس الامن يدينون الهجوم الارهابي في موسكو

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الوكيل الاخباري- دان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية بأشد العبارات الهجوم الذي وصفوه بالإرهابي والشنيع والجبان، في قاعة حفلات في موسكو، بالاتحاد الروسي الجمعة.

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وأكد الاعضاء في بيان صحفي اصدره نيابة عنهم، رئيس المجلس لهذا الشهر، المندوب الياباني، أن الإرهاب بجميع أشكاله وصوره يعد واحدا من أخطر التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين، مشددين على الحاجة لمحاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال المستنكرة وتقديمهم إلى العدالة.


وحث الاعضاء كل الدول، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل نشط مع الحكومة الروسية، بالإضافة إلى جميع السلطات الأخرى ذات الصلة، مؤكدين أن أي أعمال إرهابية تعد إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها وهوية مرتكبيها.

 




 

 


 

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