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الإثنين، 01-05-2023 09:00 ص

إيران تؤكد ضرورة توسيع تعاونها مع سوريا في مجالي الترانزيت والكهرباء

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الوكيل الإخباري- أكد مساعد وزير الاقتصاد الإيراني، رئيس منظمة الاستثمار والدعم الاقتصادي والفني علي فكري، على ضرورة توسيع التعاون بين طهران ودمشق في مجال الترانزيت وصناعة الكهرباء.

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وأدلى فكري بهذا التصريح، خلال تفقده الأحد معبر "البوكمال -القائم" على الحدود السورية، مبينا أن ترانزيت السلع مع سوريا لا يزال الحلقة التجارية المفقودة في ممر الشرق - غرب.

 

وبحث الرئيس السوري بشار الأسد، مع وزير الطرق الإيراني، مهرداد بذرباش، مؤخرا الآفاق الجديدة للتعاون الاقتصادي بين سوريا وإيران.

وتم بحث كيفية الاستفادة من الفرص المتاحة لتطوير العلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية سواء على المستوى الاستثماري أو التبادل التجاري أو في مجال الطاقة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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