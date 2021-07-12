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الإثنين، 12-07-2021 09:06 م

إيران تجري مفاوضات بشأن إطلاق سراح مواطنيها المحتجزين في أمريكا

ايران


الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، اليوم الاثنين، إن بلاده تجري مفاوضات لإطلاق سراح المواطنين الإيرانيين المحتجزين في الولايات المتحدة ودول غربية أخرى.

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وأوضح زاده، أن "موضوع الإفراج عن سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية الأخرى الذين تم احتجازهم كرهائن بذرائع كاذبة، هو دائما على جدول الأعمال".


وأضاف، أن هذه القضية "تحظى بأولوية كبيرة ولطالما اقترح وزير الخارجية الإيرانية، تبادل جميع السجناء الإيرانيين والأميركيين، وقد أولت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أيضا هذه القضية الأهمية منذ بدء نشاطها والمفاوضات جارية في هذا الصدد، وإذا ما وصلت إلى نتيجة فسيتم الإعلان عنها في حينها".


يذكر أن روبرت مالي، المبعوث الأميركي الخاص بإيران، قال إن إدارة بايدن تريد إطلاق سراح جميع الأميركيين "المحتجزين ظلما" في إيران، ولن تقبل "اتفاقا جزئيا" للإفراج عنهم.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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