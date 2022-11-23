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الأربعاء، 23-11-2022 04:25 م

إيران: لدينا عتب على السعودية

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الوكيل الاخباري-قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الحوار الإيراني - السعودي يخدم المنطقة بأكملها، مشيرا إلى أنه "لدينا عتب على المسؤولين السعوديين بسبب إحدى القنوات الفضائية".

وأكد عبد اللهيان في تصريح "أننا نلتزم بما توصلنا إليه في الجولة الخامسة من الحوار مع الرياض"، مشيرا إلى "أننا عملنا بجانبنا من التعهدات وجزء من تعهدات الطرف السعودي لم تتم حتى الآن".

ورأى أن "الحوار بين إيران والسعودية يخدم المنطقة بأكملها"، مبينا أنه "لدينا عتب على المسؤولين السعوديين و نقلنا انتقادنا لهم بشأن نشاطات قناة فضائية مدعومة سعوديا ضد أمن إيران. والطرف السعودي اعتبر هذا الانتقاد خروجا عن التزاماتنا".

وقال إن "سلطات الدول الإقليمية لم تتخذ مواقف ضدنا خلال التطورات الأمنية الأخيرة خلافا للأطراف الأوروبية والغربية".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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