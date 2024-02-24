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السبت، 24-02-2024 03:51 م

استطلاع يظهر نسبة الروس الذين يعتبرون العملية العسكرية الخاصة ناجحة

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الوكيل الإخباري - أظهر استطلاع للرأي العام، أجراه مركز دراسة الرأي العام لعموم روسيا "فتسيوم"، أن أكثر من نصف الروس يعتقدون أن العملية العسكرية الخاصة تسير بشكل جيد.

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وردا على سؤال، هل كانت العملية العسكرية للقوات الروسية ناجحة أم غير ناجحة، أجاب 65% بأنها ناجحة على الأغلب، و15% غير ناجحة على الأغلب، ووجد 20% صعوبة في الإجابة.

ووفقا للاستطلاع، يحظى قرار شن العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، بتأييد 68% من الروس، بينما يعارضه 19%، ويجد 13% صعوبة في الإجابة عليه.


ويعتقد 43% من الذين تم استطلاع آرائهم، أن الهدف الرئيسي من القيام بهذا العمل العسكري، كان حماية روسيا ونزع سلاح أوكرانيا ومنع نشر قواعد عسكرية لحلف شمال الأطلسي على أراضيها.


وأفاد 20% أن روسيا تريد حماية سكان جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وقال 15% - إن روسيا تسعى في المقام الأول إلى تغيير المسار السياسي لأوكرانيا وتطهيرها من النازيين ويعتقد 6% أن الهدف هو ضم أوكرانيا إلى روسيا.


وتدل نتائج الاستطلاع على أن 72% من المشاركين يؤيدون الرأي القائل بأن كل روسي يجب أن يقدم مساهمة مناسبة لكي يتم إنجاز العملية العسكرية بنجاح، في حين أن 19% لا يوافقون على ذلك، وقال 9% إنهم لم يقرروا بعد.


ويؤكد 64% من المشاركين، أنه يجب العيش الآن وفقا لمبدأ "كل شيء للجبهة وكل شيء من أجل النصر"، ولكن 28% لا يتفقون مع هذا القول، ووجد 8% صعوبة في الإجابة.


تم إجراء المسح بالهاتف في 19 فبراير 2024، وشارك فيه 1600 شخص فوق سن 18 عاما.

 

RT

 




 

 


 

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