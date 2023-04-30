اشتعال مستودع وقود روسي بهجوم مسيَّرة أوكرانية

الوكيل الإخباري - أشعلت ضربة بطائرة مسيَّرة أوكرانية النيران بمنشأة روسية لتخزين الوقود في مدينة سيفاستوبول الساحلية بشبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.



وحمَّل حاكم المدينة، الذي عينته موسكو، أوكرانيا مسؤولية الحريق، وقال لاحقاً إنه تم إخماده قبل وقوع كارثة.

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وأفادت قناة (آر.بي.سي) أوكرانيا بأن مسؤولاً بالمخابرات العسكرية الأوكرانية قال إن أكثر من 10 خزانات للمنتجات النفطية بسعة نحو 40 ألف طن كانت مخصصة ليستخدمها أسطول البحر الأسود الروسي دُمرت في انفجار بميناء سيفاستوبول.



وجاءت الضربة في حين تستعد أوكرانيا لهجوم مضاد لدفع القوات الروسية إلى التراجع.



وأكدت أوكرانيا أن استعادة السيطرة على جميع أراضيها، ومنها شبه جزيرة القرم، شرط أساسي لأي اتفاق سلام.



وتتهم موسكو كييف بتنفيذ هجمات على شبه جزيرة القرم باستخدام طائرات وزوارق مسيرة.

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