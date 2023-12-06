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الأربعاء، 06-12-2023 09:44 م

اعتماد تأشيرة سياحية موحدة لدول الخليج

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الوكيل الاخباري - قال وزير السياحة السعودي، أحمد بن عقيل الخطيب، إن المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي اعتمد التأشيرة السياحية الموحدة.

وأضاف الخطيب أن المجلس الخليجي وجه بتفويض وزراء الداخلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة.

وأوضح الخطيب، أن القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزامها بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن اعتماد هذه التأشيرة يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول.

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