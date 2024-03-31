الأحد 31-03-2024
الوكيل الاخباري
 

توضيح من وزارة الزراعة بشأن اسعار اللحوم في رمضان

إصابة جندي إسرائيلي في كريات شمونة

استهداف موقع إسرائيلي بطائرة مسيرة في مزارع شبعا

متخصصون يحذرون من إعلانات مضللة لبيع زيت زيتون مغشوش

شهيدان وجرحى في مخيم الشاطئ

انطلاق فعاليات المسابقة الهاشمية الدولية لحفظ القرآن

مواعيد الترخيص المتنقل لشهر نيسان

كم بلغ سعر ليرة الذهب في الأردن ؟

بيان من مؤسسة المتقاعدين العسكريين حول تمويل القروض - رابط

بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي

الأحد، 31-03-2024 02:28 م

اغتيال شاعر عراقي في محافظة ذي قار

4_news_1711610719


الوكيل الإخباري- أفاد مصدر في وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد باغتيال مسلحين الشاعر فلاح البدري في محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

اضافة اعلان


وقال المصدر إن مسلحين يستقلون دراجة نارية فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة صوب الشاعر العراقي فلاح البدري في سوق شعبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي البلاد.


وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار بعد ارتكابهم جريمة القتل إلى جهة مجهولة.


يشار إلى أن الشاعر العراقي شارك في عام 2014 في البرنامج التلفزيوني المعروف "شاعر المليون" المتخصص في مسابقة الشعر النبطي في مدينة أبو ظبي.

 


 

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2377001-2078932571

قرار من اليونان حول منح تأشيرة الاقامة

22

فيديو- إطلاق صاروخ "سويوز-2.1 بي" إلى المدار حاملا قمرا صناعيا لتصوير الأرض

655b807a42360474943fc9f0

حزب الله يقصف ثكنة إسرائيلية

qna_japan_7_2_23

تسجيل درجات حرارة قياسية لشهر آذار في اليابان

4a93ad25-259f-467c-aee4-12f579ad7790

زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب جزر تونغا في جنوب المحيط الهادئ

66092c054236043a1622b51e

تركيا.. مقتل شخص وإصابة 11 آخرين جراء اشتباك في أحد المراكز الانتخابية

أخبار متعلقة
6600063f4236042ceb3a04c9

العراق يعزي بضحايا هجوم "كروكوس"

65fa93454c59b73349589f86

العراق.. فيضانات جارفة في دهوك-فيديو

65f949e442360425b02911a7

أردوغان يريد أن يكمل "ما تبقى من أعمال في سوريا"

65f16f764c59b75aa63c0eba (1)

أردوغان يزور العراق قبل نهاية أبريل

65f0384f42360444c743cde1

رويترز: المحادثات لإنهاء وجود التحالف في العراق قد لا تنتهي إلا بعد الانتخابات الأمريكية

hol4_w900_h900

العراق يعيد 625 شخصا من مخيم الهول في سوريا