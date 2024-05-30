اغتيال مرشح لمنصب عمدة مدينة مكسيكية خلال تجمع انتخابي-فيديو

الوكيل الاخباري- قتل خوسيه ألفريدو كابريرا بارينتوس، المرشح لمنصب عمدة مدينة كويوكا دي بينيتيز المكسيكية في ولاية غيريرو، خلال عملية إطلاق نار في تجمع لحملته الانتخابية.



وينتمي خوسيه ألفريدو كابريرا بارينتوس إلى التحالف السياسي اليميني "القوة والقلب للمكسيك"، بحسب ما ذكرت صحيفة "El Universal".

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وذكرت الصحيفة أن السياسي كان يسير بين أنصاره في ملعب كرة السلة، عندما اقترب منه رجل مجهول من الخلف، وسحب مسدسا وأطلق عدة طلقات في رأسه.



وأشارت الصحيفة إلى أن مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي توثق عملية إطلاق ما لا يقل عن 15 طلقة أثناء الحادثة.



وأضافت الصحيفة أنه خلال الحملات الانتخابية في ولاية غيريرو، قتل خمسة مرشحين لمنصب رؤساء بلديات المدن ومرشح واحد لنائب الرئيس.