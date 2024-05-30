الخميس 30-05-2024
الوكيل الاخباري
 

وفاة المحافظ غسان العتوم

إعلان صادر عن الخدمات الطبية الملكية

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الخليل

اغتيال مرشح لمنصب عمدة مدينة مكسيكية خلال تجمع انتخابي-فيديو

تعرض معهد بريطاني وشركة أميركية لهجومين منفصلين في بغداد

طلبة الشامل ينهون امتحاناتهم النظرية اليوم

انخفاض أسعار الذهب عالميا

إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة

أمانة عمان تنذر موظفين بالفصل - اسماء

مدعوون للامتحان التنافسي والمقابلة الشخصية - اسماء

الخميس، 30-05-2024 08:32 ص

اغتيال مرشح لمنصب عمدة مدينة مكسيكية خلال تجمع انتخابي-فيديو

6657f17f4c59b728760344ae


الوكيل الاخباري- قتل خوسيه ألفريدو كابريرا بارينتوس، المرشح لمنصب عمدة مدينة كويوكا دي بينيتيز المكسيكية في ولاية غيريرو، خلال عملية إطلاق نار في تجمع لحملته الانتخابية.

وينتمي خوسيه ألفريدو كابريرا بارينتوس إلى التحالف السياسي اليميني "القوة والقلب للمكسيك"، بحسب ما ذكرت صحيفة "El Universal".

اضافة اعلان

 

وذكرت الصحيفة أن السياسي كان يسير بين أنصاره في ملعب كرة السلة، عندما اقترب منه رجل مجهول من الخلف، وسحب مسدسا وأطلق عدة طلقات في رأسه.

وأشارت الصحيفة إلى أن مقاطع الفيديو التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي توثق عملية إطلاق ما لا يقل عن 15 طلقة أثناء الحادثة.

وأضافت الصحيفة أنه خلال الحملات الانتخابية في ولاية غيريرو، قتل خمسة مرشحين لمنصب رؤساء بلديات المدن ومرشح واحد لنائب الرئيس.

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
665812984c59b706bb34e9fa

مسؤولون باكستانيون: حرس الحدود الإيراني قتل 4 باكستانييين جنوب غربي البلاد

665800bf4c59b77e47647758

قلق أمريكي بشأن محاولات كييف ضرب أنظمة الإنذار المبكر الروسية

665809204c59b77ec174503b

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 8 صواريخ أوكرانية وتدمير 5 طائرات مسيرة وزورقين مسيرين

000_349C92M_0

تعرض معهد بريطاني وشركة أميركية لهجومين منفصلين في بغداد

665802c64236040cc772cb69

لافروف: سنعتبر نقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا بمثابة إشارة في المجال النووي

image

استشهاد طفلة وإصابة 10 بعدوان إسرائيلي على بانياس السورية

أخبار متعلقة
66516f0f4c59b75858474adf

48 وفاة إثر موجة حر غير مسبوقة في المكسيك.. وعاصفة تجتاح المدن

3ac0425f0da9dfeb111d78565311aef5

ثمانية قتلى بإطلاق نار في المكسيك

663f296f42360453256fc4fe

الصومال يطلب إنهاء مهمة الأمم المتحدة السياسية

WhatsApp Image 2024-05-05 at 10.57.48 AM

قتيلان في هجوم استهدف مرشحا للانتخابات في المكسيك

زلزال-768x480-1

زلزال بقوة 5.1 درجات يضرب جنوب المكسيك