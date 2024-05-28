الأمن الفدرالي الروسي: الناتو يتدرب على توجيه ضربة نووية لروسيا

الوكيل الاخباري- كشف رئيس إدارة حرس الحدود لدى جهاز الأمن الفدرالي الروسي الجنرال فلاديمير كوليشوف أن حلف "الناتو" يكثف مناوراته العسكرية ويتدرب على توجيه ضربة نووية لروسيا.

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وأضاف كوليشوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "يتدربون قرب الحدود الروسية ويكثفون نشاطهم الاستطلاعي، كما يكثفون تدريباتهم على القتال ضد روسيا وتوجيه ضربات نووية لأراضينا".



وشدد على أن هذا الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية الحدود الروسية.



وفي وقت سابق أعلن الأمين العام لحلف "الناتو" ينس ستولتنبرغ أنه "يحق لأوكرانيا" مهاجمة "الأهداف العسكرية في الأراضي الروسية"، مضيفا أن "عددا من الحلفاء" قد رفعوا قيودهم على هذه الضربات وأنه "قد حان الوقت لرفع القيود الأخرى".



من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن ستولتنبرغ تجاوز صلاحياته في هذه التصريحات، مشيرا إلى أنها أثارت انتقادات في صفوف أعضاء "الناتو" أنفسهم.

روسيا اليوم