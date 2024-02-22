الجيش الروسي يختبر مسيّرة "النورس" الجديدة

الوكيل الإخباري- ستشهد منطقة العملية العسكرية الخاصة قريبا اختبار مسيّرة "تشايكا" ( النورس) الضاربة التي تم تصميمها بناء على مخطط "تايل ستر" الأيروديناميكي.

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وتجمع مسيرة "النورس" بين خصائص المسيّرة الجوية المصممة على هيئة الطائرة والدرون المتعدد المراوح. وسيبدأ الاستخدام التجريبي لها في منطقة العملية العسكرية الخاصة في مارس المقبل.



وقالت شركة "ستراتيم" المصنعة للمسيّرة إن التكنولوجيا التي تم تصميم "النورس" بناء عليها تقدّم لها ميزات هامة تجعلها تتفوق على مثيلاتها.

ستراتيم



مسيرة "نورس"

وبمقدور مسيرة "النورس" أن تحلّق إلى مسافة 30 كيلومترا بسرعة لا تقل عن 100 كيلومتر في الساعة. كما بإمكانها أن تحمل 4.5 كلغ من الحمولة.



وأشار الناطق باسم شركة "ستراتيم" إلى أن المسيّرة تم تصميمها خصيصا لحمل الذخائر العسكرية. وبمقدورها أن تقلع عموديا كمروحية مسيّرة متعددة المراوح، ثم تحلّق أفقيا كطائرة عادية.



ولا تحتاج المسيرة إلى مطار خاص أو منجنيق للإقلاع والهبوط.



يذكر أن التقنيات الحديثة من شأنها زيادة فاعلية العمليات الحربية. ويعتبر تطوير الأنظمة المسيّرة من إحدى أولويات الجيش الروسي.



روسيا اليوم