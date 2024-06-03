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الإثنين، 03-06-2024 01:49 م

الحكومة المصرية تقدم استقالتها للرئيس السيسي

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الوكيل الإخباري- قدم رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، استقالة الحكومة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك خلال استقباله اليوم الاثنين.

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وكلف الرئيس المصري الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

اليوم السابع

 


 




 

 


 

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