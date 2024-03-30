السبت 30-03-2024
الوكيل الاخباري
 

وزارة العدل: 13 ألف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

وسائل إعلام تكشف تطورات محادثات الهدنة في غزة

الأردن يدعو لفتح الحدود والمعابر البرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

منظمة الصحة العالمية تكشف تطورات الواقع الصحي في غزة

الاحتلال يدمر مقر بلديتي البريج والزوايدة في غزة

شهداء ومصابون بقصف إسرائيلي متواصل في خان يونس

الاحتلال استولى على 27 ألف دونم من أراضي الضفة بعد العدوان على غزة

السير تكشف سبب الأزمة داخل نفق الملتقى باتجاه دوار النهضة

الأمن: تعاملنا مع أعمال شغب في مخيم البقعة الليلة الماضية

الطعاني: المملكة تشهد كسوف كلي للشمس غير مرئي في هذا الموعد

السبت، 30-03-2024 08:12 م

الدفاع الروسية تعلن حصيلة خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع

66080b7b4c59b76434391787


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 5770 عسكريا أوكرانيا وإسقاط 1208 مسيّرات وعشرات الصواريخ الغربية التي أطلقتها قوات كييف خلال أسبوع.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليومي عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا: 

اضافة اعلان


منذ الـ23 وحتى الـ30 من مارس الجاري وجهت قواتنا 57 ضربة عالية الدقة بأسلحة أرضية وبحرية وجوية عالية الدقة بينها صواريخ "تسيركون" و"كينجال" فرط الصوتية والمسيرات، طالت مواقع القوات الأوكرانية والبنية التحتية التابعة لها والمجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا ومقار الاستخبارات العسكرية ومواقع تجميع الزوارق المسيرة ومستودعات الوقود ومواقع الطاقة.


تم ضرب مواقع وتجمعات لقوات كييف والمرتزقة الأجانب.


على محور كوبيانسك في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا حسنت قواتنا مواقعها وصدت 11 هجوما وقضت على 310 جنود ودمرت دبابتين والعديد من العربات المدرعة والمركبات والمدافع للعدو.


على محور دونيتسك تم تحرير بلدة كراسنويه في جمهورية دونيتسك وتحسين المواقع على طول خط المواجهة وصد 12 هجوما وتكبيد العدو أكثر من 2360 قتيلا و5 دبابات وعشرات الآليات والمركبات والمدافع الغربية.


على محور أفدييفكا في جمهورية دونيتسك تم صد 64 هجوما والقضاء على أكثر من 1870 عسكريا، وتدمير 13 دبابة وعشرات الآليات والعربات والأسلحة والمدافع الغربية.


على محور جنوب دونيتسك حسنت قواتنا مواقعها على طول خط المواجهة وصدت 5 هجمات وبلغت خسائر العدو 860 عسكريا ومعدات وأسلحة ومدافع غربية وعتادا وعربات مختلفة.


على محور خيرسون عززت قواتنا مواقعها وبلغت خسائر العدو 370 قتيلا وتم تدمير دبابتين وعتاد وأسلحة ومدافع له، كما أحبطت محاولة إنزال نهري على جزيرة تيندرا تمخضت عن القضاء على 25 عسكريا أوكرانيا وأسر جندي واحد. وإن خسائر العدو على محور خيرسون بلغت أكثر من 290 عسكريا و3 دبابات ومدافع وعتادا عسكريا.


دمرت قواتنا 4 منصات صواريخ MARSII ألمانية، وVampire تشيكية، وGrad سوفيتية.


تم تدمير 5 محطات رادار P-18 وAN/TPQ-36 AN/TPQ-48 وAN/TPQ-50.


تم تدمير 18 محطة تشويش راداري "نوتا" و"إنكلاف-ن" و"بوكوفِلن" سوفيتية وأوكرانية.


أسقطت دفاعاتنا 11 صاروخ Storm Shadow بريطانية، و3 صواريخ "نبتون" سوفيتية مضادة للسفن، و4 صواريخ موجهة ADM-160 MALD أمريكية، وصاروخي S-200 مضادين للطائرات وقنبلتين موجهتين Hammer فرنسية، و171 صاروخا  HIMARS أمريكية، وVampire تشيكية، وHurricane بريطانية.


تم إسقاط 1208 مسيرات أوكرانية.


حصل استسلام 18 عسكريا أوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6606a0994c59b74b156892b6

روسيا تطور درونات FPV من أسرة "جوكر"

66080ee14c59b705db51c53a

بلغاريا ورومانيا تنضمان جزئيا إلى منطقة شينغن

6608263d42360440f14820a4

القوات الروسية تستهدف مطارا في مقاطعة نيكولايف جنوب أوكرانيا

66082b774c59b705db51c55b

إسقاط طائرتين مسيرتين فوق مقاطعة بيلغورود

WhatsApp Image 2024-03-30 at 5.46.09 PM

لبنان يشكو إسرائيل لمجلس الأمن إثر استهداف قوات اليونيفيل

ز

أفيخاي أدرعي: لم نستهدف سيارة تابعة لقوات اليونيفيل بجنوب لبنان

أخبار متعلقة
65f290e34c59b74b8d7b54b9

الأمن الروسي يفكك خلية إرهابية أوكرانية خطط عناصرها لتسميم العسكريين الروس

65e304734c59b701316658dc

فنلندا: لم نزوّد أوكرانيا بأي أسلحة تطال الأراضي الروسية

1000432370

إعلام غربي: ضباط استخبارات من جميع الدول الحليفة لكييف متواجدون في أوكرانيا

1000432299

هولندا تخصص 250 مليون يورو لشراء الذخيرة لأوكرانيا

1000432227

البنتاغون يعلق على تصريح لافروف بوجود خطط أمريكية للحرب مع روسيا

1000432211

بايدن يمتنع عن التعليق على إمكانية إطلاق مفاوضات مع بوتين بشأن أوكرانيا