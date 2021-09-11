السبت 11-09-2021
الوكيل الاخباري

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السبت، 11-09-2021 05:57 م

العراق ينتقل إلى الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء

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الوكيل الاخباري - أكد وزير النفط العراقي، احسان عبد الجبار، اليوم السبت، حرص بلاده على دعم مشاريع الطاقة النظيفة من خلال استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية .

وقال الوزير العراقي، خلال مشاركته عبر المنصة الالكترونية، في ورشة التحول بالطاقة التي نظمتها منظمة الطاقة الدولية، اليوم إن العراق اتخذ خطوات عملية لدعم الاستثمارات في قطاع الغاز المصاحب وتحويله إلى طاقة مفيدة بالتعاقد مع شركات عالمية متخصصة في هذا المجال، وتأسيس شركة غاز البصرة.

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