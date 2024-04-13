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السبت، 13-04-2024 01:46 م

القبض على رجل رش سائلا كيميائيا حارقا على نساء في ضواحي موسكو

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الوكيل الإخباري - اعتقلت الشرطة رجلا رشق سائلا كيميائيا حارقا على امرأة وفتاة قاصر في مدينة شولكوفو بضواحي موسكو، مما أدى لإصابتهما بحروق متفاوتة نقلتا على إثرها إلى المستشفى.

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وذكرت وزارة الداخلية أن الجاني هو شخص روسي عمره 31 عاما من مدينة مونينو بمقاطعة موسكو.


وأضافت الداخلية أنه رشق السائل أولا على وجه امرأة، تم نقلها إلى المستشفى وهي مصابة بحروق في عينها.


وثم في شارع مجاور رشق السائل على فتاة تم إدخالها أيضا إلى المستشفى بسبب حرق كيميائي.


وكشفت التحقيقات أن المهاجم مهندس وعلّم تقنيات الراديو في إحدى المدارس الثانوية، وعمل مهندسا في أحد المختبرات، وهو الآن عاطل عن العمل.

 

RT

 




 

 


 

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