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الخميس، 29-09-2022 11:41 ص

الكويت: بدء عملية الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة

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الوكيل الإخباري - بدأت صباح اليوم الخميس عملية الاقتراع لانتخاب أعضاء مجلس الأمة الكويتي في فصله التشريعي 17.

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وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، يختار الناخبون، الذين يحق لهم التصويت وعددهم 795911 ناخبا وناخبة 50 نائبا من بين 305 مرشحين ومرشحات وفق نظام الصوت الانتخابي الواحد.


وتأتي هذه الانتخابات إثر صدور المرسوم رقم 136 لسنة 2022 في الثاني من آب الماضي، تم بموجبه حل مجلس الأمة نظرا لحالة عدم التوافق أو التعاون بين السلطتين ليصدر في 28 من الشهر نفسه المرسوم رقم 147 لسنة 2022 بدعوة الناخبين للاقتراع.

 

بترا


 




 

 


 

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