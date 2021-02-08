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الإثنين، 08-02-2021 10:57 ص

اليابان.. إبادة نحو 250 ألف دجاجة إضافية بسبب تفشي إنفلونزا الطيور

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الوكيل الاخباري - أعلنت سلطات محافظة تشيبا شرق اليابان أنها ستعدم حوالي 250 ألف دجاجة في مزرعة محلية تفشى فيها فيروس إنفلونزا الطيور، وفقا لما نقلته وكالة "كيودو".

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ولمنع انتشار العدوى، حظرت سلطات تشيبا تصدير الدجاج والبيض خارج المنطقة المحيطة بمزرعة الدواجن.


وكانت وكالة "كيودو" أفادت في 4 فبراير بإعدام حوالي 170 ألف دجاجة في المحافظة بسبب اكتشاف بؤرة تفش للعدوى بها.


وفي 19 يناير، قال كاتسونوبو كاتو الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني، إنه منذ نوفمبر 2020 تم اكتشاف تفشي إنفلونزا الطيور في 36 مزرعة دواجن منتشرة في 15 محافظة في اليابان.


يذكر أن السلطات المحلية أبادت في الإجمال أكثر من 6.1 مليون دجاجة كجزء من الإجراءات الاحترازية الهادفة للقضاء على الفيروس.

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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