"تجنبنا هجوما على الأرجح".. بلجيكا تعلن اعتقال مسلح

الوكيل الإخباري - أعلن الادعاء العام الفدرالي البلجيكي أن البلاد تجنبت على الأرجح "هجوما"، أمس السبت في منطقة لابان الساحلية حيث اعتقل مسلح قرب مسرح استضاف مساء ذلك اليوم مسابقة لانتخاب ملكة جمال بلجيكا 2023.



في حوالي الساعة 17:30 (16:30 ت غ) اعتقل رجل أربعيني بحوزته سلاح ناري حسبما قال المتحدث باسم مكتب المدعي الفدرالي البلجيكي إريك فان دير سيجبت. وعثر لاحقا على سلاح ناري آخر في سيارته وفق المتحدث.

اضافة اعلان



وأضاف المتحدث "نحن لا نقول أي شيء في هذه المرحلة عن الدوافع. هذا سيكون موضع تحقيق" لكن "تجنبنا هجوما على الأرجح"، مشيرا إلى أن مئات الأشخاص كان حضورهم إلى ذلك المكان متوقعا.



وذكرت وكالة بيلجا أن أوائل الوافدين إلى المكان للمشاركة في الحدث الذي كان مقررا الساعة 20:30 منعوا من دخول المسرح حتى تتمكن الشرطة من تفتيش المبنى.



وعلى الرغم مما حصل، جرت المسابقة كما كان مقررا، لكن انطلاقها تأخر نحو ساعة.



وحسب وسائل الإعلام الفلمنكية، قاد المشتبه به سيارة من مقاطعة ليمبورغ (شرق) حيث يقيم. وقد اتصل أحد معارفه بالشرطة لتحذيرها، وهو ما أتاح اعتقاله.

RT