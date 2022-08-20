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السبت، 20-08-2022 04:49 م

تسليم أول جنسيات روسية لسكان كوبياسك بمنطقة خاركوف

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الوكيل الاخباري- قالت السلطات إنه تم إصدار أول دفعة من الجنسيات الروسية وتسليمها للسكان المحليين في مدينة كوبيانسك، بمنطقة خاركوف، وسط احتفال في قاعة التجمع بمكتب التسجيل المحلي.اضافة اعلان


وحضر مراسم تسليم الجنسيات للسكان، فيتالي غانتشيف، رئيس إدارة منطقة خاركوف، وأرتيم توروف، نائب مجلس الدوما الروسي، لتهنئة مواطني روسيا الجدد.

وأكد النائب توروف أن هذا اليوم هو يوم تاريخي بالنسبة للمنطقة: "نحن سعداء للغاية لانضمام مواطنين جدد إلى أسرتنا الكبيرة متعددة الجنسيات في الاتحاد الروسي.. لدينا تاريخ واحد، نحن شعب واحد، ولدينا مستقبل مشترك".

وتم فتح عدة نقاط لاستلام وثائق الحصول على الجنسية الروسية، في الأراضي المحررة بكوبيانسك، حيث يعيش حوالي 230 ألف شخص.

 




 

 


 

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