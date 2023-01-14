رئيسة بيرو تدعو للتحقيق في تورط محرضين أجانب بالاحتجاجات في بلادها

الوكيل الاخباري- دعت رئيسة بيرو دينا بولوارتي، أمس الجمعة، النيابة العامة في بلادها إلى إجراء تحقيق لتحديد تورط محتمل لمحرضين أجانب في المظاهرات المناهضة للحكومة في البلاد.

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وقالت في خطاب وجهته إلى الأمة: "ولكن ماذا عن المحرضين والمتسللين الأجانب؟ يجب التحقيق في كل شيء، نحتاج إلى نتائج في أسرع وقت ممكن لتحديد المسؤول الحقيقي عن أعمال العنف".



ولكن رئيسة بيرو، لم تحدد عن أي أجانب بالذات يجري الحديث. وفقط شددت على أنها ترحب بالتحقيق الذي بدأت به النيابة العامة في مقتل أشخاص خلال الاحتجاجات.

وفي وقت سابق، قالت النيابة العامة في بيرو إن التحقيقات جارية، بما في ذلك التحقيق ضد بولوارتي.



وشددت رئيس الدولة في بيرو على أنها ستواصل مع "الحكومة، المساعدة في كشف الحقيقة وتحديدها في الوقت المناسب".



ويذكر أن الاحتجاجات في بيرو اندلعت في 10 ديسمبر الماضي في أعقاب قرار البرلمان عزل بيدرو كاستيليو من منصب رئيس الدولة، ردا على محاولته حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ.



ويطالب المحتجون بالإفراج عن كاستيليو وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.



وأسفرت الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن سقوط ما لا يقل عن 48 قتيلا منذ ذلك الحين.

روسيا اليوم