رئيس كوريا الجنوبية: الصين لن تستفيد من التعاون الثلاثي مع روسيا وكوريا الشمالية

الوكيل الاخباري- اعتبر رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول أن الصين لن تستفيد من التعاون الثلاثي مع كوريا الشمالية وروسيا لأن الدول الثلاث لديها مصالح متباينة.

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وقال يون في مقابلة مع صحيفة "التلغراف" البريطانية نشرت أمس الأحد، قبل قيامه بزيارة دولة إلى لندن: "من المرجح أن تأخذ الصين في الاعتبار أن مواصلة التعاون الثلاثي مع كوريا الشمالية وروسيا، اللتين انتهكتا بشكل صارخ ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، فضلا عن الأعراف الدولية الأخرى، لن تكون مفيدة لسمعتها ومكانتها الدولية".



كما أعرب عن قلقه بشأن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا، واصفا إياه بأنه انتهاك خطير لقرارات مجلس الأمن الدولي وعمل استفزازي يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية وكذلك في شمال شرق آسيا وأوروبا.

روسيا اليوم