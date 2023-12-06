الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

الأرصاد: ارتفاع الموسم المطري بنسب وصلت إلى 19%

حكومة الاحتلال : الجيش يخوض مواجهات شرسة مع حماس بغزة

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

إذاعة جيش الاحتلال : المناورة البرية ستستمر شهرا آخر

القسام تقصف تحشدات للعدو في موقع "إسناد صوفا" العسكري

برنامج الأغذية: توزيع المساعدات في غزة شبه مستحيل

انخفاض معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث للعام الحالي

أردوغان يحذر إسرائيل من ملاحقة حماس في تركيا

بوابل من القذائف .. القسام تدك قوات للعدو في خانيونس

ضريبة الدخل تدعو أصحاب المنشآت للتأكد من التسجيل في نظام الفوترة

الأربعاء، 06-12-2023 02:11 م

زاخاروفا تعلق على احتمال تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

1120232216449569298554


الوكيل الاخباري- قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الناتو يتورط بشكل متزايد في النزاع في أوكرانيا، وتتزايد مخاطر الاصطدام مع روسيا.
وشددت زاخاروفا على أن مقاتلات "إف-16"، في حال تسليمها لأوكرانيا بغض النظر عن المكان الذي تنطلق منه، ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي.

اضافة اعلان

 

وشددت زاخاروفا على أن مقاتلات "إف-16"، في حال تسليمها لأوكرانيا بغض النظر عن المكان الذي تنطلق منه، ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي.

 

وأضافت زاخاروفا: "تواصل دول الناتو تسليح أوكرانيا بشكل مكثف. والخطوة التالية، هي تزويد القوات الأوكرانية بمقاتلات تكتيكية من هذا النوع. لقد تحدثوا عنها لفترة طويلة، وتم تشكيل تحالف من عدة دول لترسل هذه الطائرات إلى نظام كييف ولتقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين". ومع الأخذ بالاعتبار أنه تم تدمير قسم كبير من البنية التحتية للمطارات في أوكرانيا، فمن الممكن أن تتمركز هذه المقاتلات الأمريكية خارج البلاد - في بولندا وسلوفاكيا ورومانيا. بهذا الشكل يزداد تورط أكثر فأكثر في الصراع الأوكراني، وفي الواقع، كما نفهم، يشن الناتو حربا هجينة ضد بلادنا تحت شعار إنقاذ أوكرانيا".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
65704e342d700

الصين تطالب الولايات المتحدة بعدم تشجيع "انفصال تايوان"

خخ

المقاومة الإسلامية بالعراق تعلن استهداف قاعدة حرير في أربيل

تنزيل (4)

واشنطن وستوكهولم توقعان اتفاقية تمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المنشآت العسكرية السويدية

maxresdefault

روسيا.. البدء بإنتاج المروحيات المسيرة الذكية

2019-10-15T123500Z_1198331082_RC12A6C0B160_RTRMADP_3_EMIRATES-RUSSIA

بوتين يلتقي بن زايد لتعزيز عناصر التعاون الروسي الإماراتي

ززز

‏الحرس الثوري الإيراني يعلن عن احتجاز سفينتين عليها 34 أجنبيا

أخبار متعلقة
7202316142541153915814

خبير أمريكي: زيلينسكي حرم الأوكرانيين من كافة حقوقهم

تنزيل

القوات الروسية تصد 6 هجمات أوكرانية في مقاطعة خاركوف

------------1024x525

روسيا تستخدم قدراتها في الحرب الإلكترونية لتحييد المسيرات والصواريخ الموجهة

0110

هجوم روسي كبير بالمسيرات على كييف

655e50fc4236041bcf6c3ef9

شولتس يدعو لوضع حد للأزمة الأوكرانية

ماريا-زاخاروفا

زاخاروفا: الولايات المتحدة تدين فقط الانقلابات التي لا تشارك بها