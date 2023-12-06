زاخاروفا تعلق على احتمال تسليم مقاتلات "إف-16" لأوكرانيا

الوكيل الاخباري- قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الناتو يتورط بشكل متزايد في النزاع في أوكرانيا، وتتزايد مخاطر الاصطدام مع روسيا.

وشددت زاخاروفا على أن مقاتلات "إف-16"، في حال تسليمها لأوكرانيا بغض النظر عن المكان الذي تنطلق منه، ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي.

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وشددت زاخاروفا على أن مقاتلات "إف-16"، في حال تسليمها لأوكرانيا بغض النظر عن المكان الذي تنطلق منه، ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي.

وأضافت زاخاروفا: "تواصل دول الناتو تسليح أوكرانيا بشكل مكثف. والخطوة التالية، هي تزويد القوات الأوكرانية بمقاتلات تكتيكية من هذا النوع. لقد تحدثوا عنها لفترة طويلة، وتم تشكيل تحالف من عدة دول لترسل هذه الطائرات إلى نظام كييف ولتقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين". ومع الأخذ بالاعتبار أنه تم تدمير قسم كبير من البنية التحتية للمطارات في أوكرانيا، فمن الممكن أن تتمركز هذه المقاتلات الأمريكية خارج البلاد - في بولندا وسلوفاكيا ورومانيا. بهذا الشكل يزداد تورط أكثر فأكثر في الصراع الأوكراني، وفي الواقع، كما نفهم، يشن الناتو حربا هجينة ضد بلادنا تحت شعار إنقاذ أوكرانيا".