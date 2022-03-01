سوريا.. وفاة 11 أشخاص جراء حريق في دمشق

الوكيل الإخباري-توفي 11 اشخص وأصيب 7 آخرون جراء نشوب حريق في كامل بناء “مول لاميرادا” بشارع الحمراء بدمشق فجر اليوم.

اضافة اعلان

مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا أكد في تصريح لمندوبة سانا أنه تم انتشال 11 جثة نقل منها 10 إلى مشفى دمشق “المجتهد” في حالة تفحم وواحدة يمكن التعرف عليها إضافة إلى إصابة واحدة فيما تم نقل 3 إصابات إلى مشفى المواساة الجامعي و3 إصابات أخرى تم إسعافها في مكان الحريق.



وفي بيان لوزارة الصحة السورية اكدت انه ورد بلاغ إلى منظومة الإسعاف المركزية في وزارة الصحة من قبل نقطة الإسعاف المتواجدة في ساحة السبع بحرات عن نشوب حريق في بناء “مول لاميرادا” بشارع الحمراء وانه تمت الاستجابة بشكل فوري وارسال 4 سيارات إسعاف لتقديم المساعدات الطبية اللازمة ونقل عدد من الأشخاص إلى مشاف قريبة لتقديم الخدمات العلاجية اللازمة.



وأشارت إلى أن سيارات الإسعاف التابعة للوزارة ما زالت في المكان لمؤءازرة فرق الإطفاء والدفاع المدني حتى الانتهاء من عمليات التبريد.



بدوره العميد علي حسن معاون قائد فوج إطفاء دمشق قال في تصريح لـ سانا.. إن عناصر فوج إطفاء دمشق أخمدوا الحريق وتجري حالياً عمليات التبريد لافتاً إلى أن أربعة مراكز من فوج إطفاء دمشق إضافة إلى عناصر الدفاع المدني توجهوا الى مكان الحريق فور اندلاعه.



من جهته أوضح محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن الحريق نشب فجر اليوم وعلى الفور توجه عناصر من فوج إطفاء دمشق والدفاع المدني وفرق طبية إلى مكان الحريق وتم إخماده.



ولفت العلبي إلى أنه يتم حالياً الكشف عن موقع البناء من أجل لحظ وجود أي أجزاء خطرة على المباني المجاورة والأملاك العامة لرفعها.

وكالة الأنباء السورية

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



