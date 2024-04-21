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الأحد، 21-04-2024 03:22 م

سيناتور جمهوري يكشف عواقب الموافقة على المساعدات لأوكرانيا

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة The Hill، بأن السيناتور الجمهوري رون جونسون من ولاية ويسكونسن كشف لماذا تعتبر حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا ودول أخرى غير مجدية للولايات المتحدة.

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وقال السيناتور: "سنستمر في رهن ونهب مستقبل أطفالنا – لقد تم تخصيص أكثر من مائة مليار دولار. إننا ننفق حوالي 900 مليار دولار على الدفاع، ولكن في كل مرة عندما يتم اتخاذ بعض الإجراءات الدفاعية، يتضح أننا بحاجة إلى اتخاذ إجراءات إضافية".

وأضاف السيناتور جونسون، أن الأولوية الأولى يجب أن تكون ضمان أمن الحدود، قبل إنفاق مثل هذه المبالغ.


يوم أمس السبت، وافق مجلس النواب الأمريكي في جلسته، على مشروع قانون بشأن تخصيص مساعدات إضافية لأوكرانيا بقيمة 61 مليار دولار تقريبا. وتم كذلك إقرار مشروع قانون يتضمن بندا يقضي بمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

 

RT

 




 

 


 

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