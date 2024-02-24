سيناتور روسي يدعو لتحرير أوديسا ونيكولاييف

الوكيل الإخباري - أكد السيناتور الروسي عن مقاطعة زابوروجيه دميتري روغوزين وجوب تحرير مقاطعتي أوديسا ونيكولاييف وذلك بالنظر إلى التهديدات العسكرية المحدقة في البحر الأسود.

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وكتب روغوزين في قناته على "تلغرام": "نظرا للتهديدات العسكرية لأسطول البحر الأسود وسفن الشحن الروسية في البحر الأسود، يجب أيضا تحرير مقاطعتي أوديسا ونيكولاييف".



وقال: "هذه حقيقة جلية، تمليها أيضا الحاجة إلى الوصول إلى الحدود مع جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفية، التي صوتت الأغلبية المطلقة من سكانها مرارا في الاستفتاءات لصالح الانضمام إلى المكون الروسي".



وأضاف: "في الوقت نفسه، يجب أن تؤخذ الصعوبات الكبيرة في الاعتبار عند تعزيز القوات على طول ساحل البحر الأسود - هناك سلسلة من مصبات الأنهار غير السالكة".



وأردف: "دعونا لا ننسى أيضا ضرورة عبور نهر الدنيبر. لذلك، يفضل أن تتحرك القوات إلى أوديسا ونيكولاييف ليس من الشرق، بل من جهة الشمال، وهو الأمر الذي أنا متأكد من أنه قيد النظر من قبل هيئة الأركان العامة في سياق تطوير العملية الخاصة وتسلسل تنفيذها".

RT