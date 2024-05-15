الأربعاء 15-05-2024
الوكيل الاخباري
 

كيلو الليمون يصل الى دينار وعشرة قروش في السوق المركزي

الرئيس الفلسطيني يصل اليوم الى المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية

الاتحاد الأوروبي: ندعو إسرائيل لوقف عمليتها العسكرية في رفح فورا

المقاومة اللبنانية تطلق 40 صاروخاً على مواقع للاحتلال

الأحوال توضح حول تغيير مكان الإقامة لإعداد جداول الانتخاب

على كافة الجبهات .. المقاومة تواصل التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة

فيديو- اندلاع حريق ضخم في سوق شهير وسط إسطنبول

سعر ليرة الذهب الانجليزية شهد ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 387 ديناراً

قوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينيا بالضفة خلال 24 ساعة

جيش الاحتلال : الفرقة 98 بدأت عملياتها العسكرية بقلب مخيم جباليا

الأربعاء، 15-05-2024 11:57 ص

فيديو- اندلاع حريق ضخم في سوق شهير وسط إسطنبول

علم-تركيا


الوكيل الإخباري - اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سوق التوابل الشهير المعروف بالسوق المصري، بمنطقة إمينونو في وسط إسطنبول بتركيا.

اضافة اعلان


وقال عمدة الفاتح، محمد إرجون توران: "اندلع الحريق من مدخنة. وتدخلت فرق الإطفاء لدينا على الفور. وتم إخماد الحريق والسيطرة عليه. ويجري إخلاء الدخان الموجود على السطح".


وأكد على أنه "لم تحدث أضرار جسيمة في البازار"، مشيراً إلى أن "الحرائق تشكل خطراً كبيراً على المباني التاريخية في المنطقة".

 




RT


 




 

 


 

إقرأ ايضا
صورة الرئيس الجديدة.jpg-254f8f38-b28b-45b4-8736-b955bb1c8d97.jpg-17a4f541-b9d4-4178-9c45-411e3471addd

الرئيس الفلسطيني يصل اليوم الى المنامة للمشاركة في أعمال القمة العربية

mqrbSkCJWCfIfAIJaddECsQOH77mYLPtuonzrPOV

المقاومة اللبنانية تطلق 40 صاروخاً على مواقع للاحتلال

246659

الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح تؤدي اليمين الدستورية

520241410616588181361

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والحمم البركانية في إندونيسيا إلى 58 شخصا

5.png-e11daf89-a424-4a50-b2ce-319f88272a24

الاحتلال يعلن استهداف قائد ميداني في "حزب الله"

Doc-P-1193937-638501167875659758

روسيا : إسقاط صواريخ ومسيرات أوكرانية غربي البلاد

أخبار متعلقة
poland warsaw mall fire

بولندا.. حريق يلتهم نحو 80% من مركز تسوق ضخم في وارسو

111

فيديو- طائرة تواجه عطلاً وتهبط دون عجلة أمامية في مطار اسطنبول

663345e342360466a60b8f1c

فيديو - حريق ضخم يلتهم 150 وحدة سكنية وتجارية في ايران

33

فيديو- اندلاع حريق كبير في مخيم للاجئين السوريين في لبنان

21-03-20-408178621

سانا: اندلاع حريق في خط نقل النفط الخام شرقي الفرقلس بسوريا

66237e034236040af13b542c

وزير الخارجية المصري يجري محادثات مع نظيره التركي