فيديو.. وصول جثمان الرئيس الإيراني الراحل إلى طهران

الوكيل الإخباري- وصلت جثامين الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم إلى طهران قادمين من تبريز، وكان في مقدمة مستقبلي الجثامين كبار رجال الدولة.
وتحطمت المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في محافظة أذربيجان الشرقية شمال شرق إيران.
وكان رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية في إيران في وقت مبكر الأحد لافتتاح سد مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، والسد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.
🔴لحظة وصول جثمان الرئيس الايراني الى مطار طهران وبكاء الوزراء والمسؤولين.#خادم_الرضا #ايران pic.twitter.com/rxkuc7b8On— د. زينب جابر (@drzeinabjaber) May 21, 2024
وصول جثمان الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي إلى طهران#إيران#سكاي_مباشر https://t.co/Gpk4RMMYqp— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 21, 2024
صور مباشرة لمراسم وصول جثمان #الرئيس_الإيراني #إبراهيم_رئيسي ومرافقيه إلى طهران #العربية pic.twitter.com/aIz3dSyobB— العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) May 21, 2024