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الثلاثاء، 13-02-2024 09:28 ص

كارلسون يؤكد استحالة كسب أوكرانيا للنزاع مع روسيا ويعرض الأسباب

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الوكيل الإخباري - أكد الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون استحالة كسب أوكرانيا للنزاع مع روسيا، رغم الدعم الغربي بمئات المليارات من الدولارات، مع تقدم الجيش الروسي شرقي أوكرانيا.

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ونشر الصحفي الذي أجرى مقابلته الشهيرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل أيام، مقطع فيديو عبر حسابه في موقع "إكس"، وقال: "إن المزيد من الدعم المقدم لكييف لا يعني سوى المزيد من القتلى الأوكرانيين والمزيد من تدهور الاقتصاد الغربي في الولايات المتحدة وخاصة في ألمانيا".

وخلص كارلسون إلى أن "اليد العليا لن تكون لأوكرانيا في النزاع حتى مع مساعدات الدول الغربية، فليس بحوزة كييف إمكانات صناعية كالتي يملكها حلف الناتو ولا كالتي عند الولايات المتحدة".

وأضاف: "وهي (أوكرانيا) لا تتمتع بتعداد سكاني، ويبلغ عدد سكان روسيا 100 مليون نسمة وهو أكثر تعدادا من أوكرانيا".


وأردف قائلا: "هذا يعني أن المزيد من الدعم الغربي للجيش الأوكراني لن يؤدي إلا إلى المزيد من القتلى الأوكرانيين والمزيد من تدهور الاقتصاد الغربي في الولايات المتحدة وخاصة في ألمانيا".


وذكر كارلسون في مقطع الفيديو أن الحكومة الأوكرانية ألغت الانتخابات المحلية وأقدمت على قتل صحفي أمريكي. "ويعتزم الكونغرس إرسال 60 مليار دولار أخرى لكييف". مذكرا أن النائب عن ولاية أوهايو، جيمس فانس يحاول إيقاف هذا الأمر.

 

RT

 




 

 


 

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