الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 05:21 م

مراكز الإقتراع في إيران تفتح أبوابها لانتخاب رئيس جديد

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الوكيل الاخباري - فتحت مراكز الإقتراع في إيران أبوابها صباح اليوم الجمعة، أمام أكثر من 59 مليون إيراني يحق لهم الإقتراع للمشاركة في الدورة الثالثة عشرة للإنتخابات الرئاسية.

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ووفق وكالة إرنا الرسمية، تجري اليوم كذلك انتخابات الدورة السادسة للمجالس الإسلامية البلدية والقروية والإنتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.


ويتنافس أربعة مرشحين لتولي منصب رئاسة الجمهورية في إيران، هم رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي، وأمين مجلس تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، ونائب رئيس مجلس الشورى أمير حسين هاشمي، ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي.


وينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة لأصوات الناخبين، وفي حالة عدم إحراز ذلك يعاد إجراء الإنتخابات مرة ثانية في يوم الجمعة من الأسبوع التالي على أن يشارك فيها إثنان من المرشحين ممن أحرزا أصواتا أكثر من الباقين.


وتجري الإنتخابات الرئاسية مرة كل 4 سنوات، ويحق للرئيس الإيراني أن يجدد مرة واحدة فقط لا أكثر.


--(بترا)

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