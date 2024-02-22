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الخميس، 22-02-2024 11:15 ص

مسؤول إيراني: إلغاء التأشيرات مع 33 بلدا يهدف إلى محاربة "الإيرانوفوبيا"

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الوكيل الإخباري- أكد مسؤول إيراني أن إلغاء حكومة بلاده لتأشيرات الدخول مع 33 بلدا، هي خطوة تهدف إلى مواجهة "الإيرانوفوبيا"، أو الخوف من إيران، مشيرا إلى أن "إيران باتت مفتوحة أمام نصف سكان العالم".

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وقال المدير العام لشؤون البرلمان بوزارة التراث الثقافي والسياحة في إيران، محمد كريمي، إن إلغاء تأشيرات الدخول مع 33 بلدا، هو إجراء شجاع للحكومة، ويعد مؤثرا لمواجهة وإحباط "الإيرانوفوبيا".


ولفت إلى أنه "مع إلغاء تأشيرات الدخول مع 33 دولة فإنه بمقدور عدد كبير من مواطني الدول الأخرى، وهم يمثلون نحو 50% من شعوب العالم، زيارة إيران بسهولة"، وأضاف أن هذا الأمر يعني أن "أبواب إيران باتت مفتوحة بوجه قطاع واسع من شعوب العالم والسياح".


وقال المسؤول الإيراني إن "السياح الذين يزورون إيران يجدون أجواء تختلف تماما عما يروجه الأعداء كذبا، لذلك فإنهم ينقلون الحقائق إلى سائر شعوب العالم".


وكان وزير التراث والسياحة الإيراني عزة الله ضرغامي أعلن في ديسمبر الماضي موافقة مجلس الوزراء على مقترح الوزارة بإلغاء تأشيرة الدخول لمواطني 33 بلدا من جانب واحد.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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