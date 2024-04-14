الأحد 14-04-2024
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الأحد، 14-04-2024 10:55 ص

مصر تصدر بيانا حول إغلاق مجالها الجوي بشكل طارئ

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الوكيل الاخباري- نفت الحكومة المصرية الأنباء التي ترددت حول "إغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ اليوم الأحد".

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وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، أن المجال الجوي المصري، والحركة الجوية يعملان بشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية بشكل منتظم وفقا لجداول التشغيل اليومية، ماعدا المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران.

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات التي تؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين المصريين.

وكانت شركة مصر للطيران قد أعلنت أنه نظرا لإغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران في عدد من الدول بسبب الأحداث الإقليمية في المنطقة، فقد قررت الشركة تعليق رحلاتها الجوية لحين إشعار آخر.

 




 

 


 

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