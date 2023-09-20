الأربعاء 20-09-2023
الوكيل الاخباري

السفير الفلسطيني يثمن خطاب الملك في الجمعية العامة للأمم المتحدة

اجراء عملية نوعية في الاردن

"التنمية والتشغيل": لا يوجد سيدة مسجونة على ذمة قروض لصالح الصندوق

المركزي: 776مليون دولار قيمة إجمالي الاستثمار الأجنبي الوارد الى الأردن

ورشة توعوية في إربد عن قانون السير الجديد

الموازنة العامة: العمل جارٍ على إعداد مشروع قانون موازنة 2024

إطلاق برنامج تأهيل القيادات الحكومية

توضيح هام من الضمان حول استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة - فيديو

اعلان صادر عن وزارة العمل

اتلاف 227 كغم معلاق غير صالح للاستهلاك البشري في ملحمة بعمان !

الأربعاء، 20-09-2023 04:18 م

هيئة الانتخابات في مصر تعلن شروط الترشح لسباق الرئاسة

650adfa342360476da1caf8b


الوكيل الإخباري - كشف مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أحمد بنداري، عن تحديد يوم الـ25 من الشهر الجاري، للإعلان عن الجدول الزمني لانتخابات الرئاسة.

وقال بنداري في مؤتمر صحفي أن ضوابط الترشح حددت أن يكون المرشح مصريا لأبوين مصريين، وألا يسبق أن حمل والداه أو زوجته جنسية دولة أخرى.

اضافة اعلان


كما اشترطت الضوابط أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل عالٍ، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو كان قد رد إليه اعتباره.


كما نصت الضوابط على أن يكون المرشح قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية.


كما اشترطت ألا يكون مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية.


وبخصوص الضوابط الإجرائية لقبول الترشح، اشترطت التعليمات أن يزكي المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تأييد أكثر من مترشح. 


وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات طريق معرفة اللجنة الانتخابية، حيث يمكن للناخب من خلال رقمه القومي معرفة اللجنة الانتخابية الخاصة به من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
650a778a4c59b71c5738aa1c

تونس.. عودة تيار الكهرباء بعد انقطاع مفاجئ في كل المدن

650ae84e423604780c6dc2f6

هزة أرضية في تونس

1688030444381

البرلمان العربي يدين العدوان الإسرائيلي على جنين وغزة

650ae4254236047996318f27

إيران..21 جريحا بانفجار في مصنع للحديد في مدينة قم

20

رئيس وزراء بريطانيا يلمح إلى خطط للتراجع عن بعض الأهداف المناخية

931be6e8-1a54-4920-971a-d53711101604

الصين : اعصار جديد يتسبب بمقتل 5 اشخاص -فيديو

أخبار متعلقة
64f6ef214c59b7089a6ba82d

السيسي يتحدث عن أصعب إحساس يواجهه

من-هو-محمد-الفايد

ماذا قالت الصحف العالمية في وفاة الملياردير محمد الفايد؟

64ede1944c59b7634a72bb73

البرهان يتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب

image (65)

النواب الأمريكي يلوح بفتح تحقيق لعزل بايدن

image (24)

النواب الكمبوديون ينتخبون نجل الزعيم هون سين رئيسا جديدا للوزراء

64e35717423604340f3543c3

مصر تنفي منع دخول مواطني بعض الدول أراضيها