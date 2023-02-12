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الأحد، 12-02-2023 11:50 ص

وزارة الطوارئ الروسية تعلن عن إرسال 50 منقذا إضافيا إلى تركيا

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الوكيل الإخباري- صرح مستشار وزير الطوارئ الروسي، دانييل مارتينوف، بأن فرقة مكونة من 50 منقذا روسيا، ستغادر إلى تركيا يوم الأربعاء المقبل، لمد يد العون في المناطق المتضررة من الزلزال.

وأوضح مارتينوف، أن فرقة ثالثة مكونة من 50 منقذا من فرقة Centrospas، غادرت روسيا اليوم، مزودة بـ 3 معدات خاصة، وكل ما يلزم لمد يد العون في المناطق المتضررة في تركيا.

وأضاف مارتينوف، أن رجال الإنقاذ الروس، لديهم جميع المعدات اللازمة لحالات الطوارئ، مشيدا بكفاءتهم العالية منذ اليوم الأول، مشيرا إلى أن الفرق الروسية، تعمل في أكثر المناطق خطرا، وأكثرها تدميرا، وأنه تم تشكيل فرقة متنقلة تستجيب للنداءات العاجلة من باقي فرق الإنقاذ التركية، والدولية، وحتى السكان .

وأصدر وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، أمرا صباح الأربعاء، بإرسال مجموعة إضافية من رجال الإنقاذ إلى تركيا، ويتم تجهيز فرق إضافية لإرسالها خلال الأسبوع الجاري.

وأرسلت وزارة الطورائ الروسية أكثر من 100 منقذ إلى تركيا، يجرون عمليات بحث وإنقاذ في محافظة كهرمان مرعش، الأكثر تضررا من الزلزال.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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