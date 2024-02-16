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الجمعة، 16-02-2024 12:59 م

252 شهيداً بقصف الاحتلال على جنوب لبنان

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الوكيل الإخباري- كشفت آخر التقارير في لبنان أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على جنوب البلاد بلغت 252 شهيدا ، بين مدنيين وصحفيين وعناصر في "حزب الله" و"حركة أمل".

وحسب المعلومات وصل عدد الشهداء المدنيين إلى 33 والصحفيين 3، أما عدد شهداء "حزب الله" فوصل إلى 204، أما "حركة أمل" فقد نعت 11 عنصرا، بالإضافة إلى عنصر في الجيش اللبناني ليبلغ إجمالي عدد الشهداء في لبنان منذ بداية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي إلى 252.

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ويوم الأربعاء، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي إن "طائرات مقاتلة بدأت عملية رد واسعة على لبنان، بعد أن أطلق في وقت سابق وابل من 10 صواريخ على الأقل من جنوب لبنان باتجاه مدينة صفد، ما أسفر عن مقتل جندية إسرائيلية وإصابة ثمانية آخرين، أحدهم إصابته خطيرة.

 


 




 

 


 

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