4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق

ويرجح أن يكون مصدر الانفجارت هو محيط العاصمة.
لم تصدر أي جهة رسمية بيانا حول تكشف فيه طبيعة الأنفجارات أو مكانها حتى الآن.
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