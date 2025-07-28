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4 انفجارات متتالية تهز العاصمة السورية دمشق

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 28-07-2025 06:37 ص

الوكيل الإخباري-   افاد مصدر بأن أربعة انفجارات متتالية دوت في دمشق، وشعر بها سكان العاصمة السورية.

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ويرجح أن يكون مصدر الانفجارت هو محيط العاصمة.

لم تصدر أي جهة رسمية بيانا حول تكشف فيه طبيعة الأنفجارات أو مكانها حتى الآن.

 
 
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